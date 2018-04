Umwelt : Habeck plädiert für Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck will Wegwerfprodukte aus Kunststoff über eine neue Steuer teurer machen. «Wir brauchen eine EU-weite Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte», sagte er.

von dpa

23. April 2018, 09:40 Uhr

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck will Wegwerfprodukte aus Kunststoff über eine neue Steuer teurer machen. «Wir brauchen eine EU-weite Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte», sagte er der «Welt». «So lässt sich eine Lenkungswirkung erreichen.» Auch an einer anderen Stelle will der Kieler Umweltminister an der Steuerschraube drehen, um «raus aus der Wegwerf-Plastikgesellschaft» zu kommen. Es könne nicht sein, «dass Erdöl, das beispielsweise für die Produktion von Kunststoffen verwendet wird, anders als Öl für Kraftstoffe steuerlich bevorzugt wird». Der Staat fördere die Plastikflut mit mindestens 780 Millionen Euro jährlich, sagte Habeck unter Hinweis auf eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. «Diese Plastiksubvention gehört abgeschafft.»