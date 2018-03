Belebung auf dem Hamburger Arbeitsmarkt erwartet

Heute werden die aktuellen Zahlen für den Arbeitsmarkt in Hamburg vorgestellt. Angesichts der robusten Situation der Hamburger Wirtschaft ist mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit und mehr offenen Stellen zu rechnen.

29. März 2018, 07:20 Uhr

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt am heutigen Donnerstag ihre Zahlen für den Monat März vor. Angesichts der robusten Situation der Hamburger Wirtschaft ist mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit und mehr offenen Stellen zu rechnen. Im Frühjahr belebt sich der Arbeitsmarkt in der Regel.

Bereits im Februar war die Arbeitslosigkeit in der Hansestadt zurückgegangen. In dem Wintermonat waren noch gut 68400 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, das war der niedrigste Februar-Wert seit 25 Jahren. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,7 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Hamburg um 2,4 Prozent auf 965700.