Anzeige: Gewinnspiel : Wincent Weiss zu Gast in Heiligenhafen: Jetzt Tickets gewinnen

Wincent Weiss eröffnet am 15. August die Konzertreihe „Stars at the Beach“. Seine Bühne ist der Strand an der Seebrücke in Heiligenhafen.

von Julia Gohde

22. Juni 2019, 04:37 Uhr

Flensburg | Vom 15. bis 18. August 2019 wird am Strand an der Seebrücke in Heiligenhafen wieder getanzt und laut mitgesungen: Dann findet die Konzertreihe „Stars at the Beach“ statt. Den Anfang macht am Donnerstag, den 15. August, der gebürtige Bad Oldesloer Wincent Weiss mit seiner Band. Mittlerweile ist sein Lebensmittelpunkt Berlin, doch der Musiker lässt es sich nicht nehmen, regelmäßig in seine Heimat Schleswig-Holstein zurückzukehren.

„Irgendwie anders“ Tour 2019

Im Gepäck hat er am 15. August dabei seine großen und aktuellen Hits wie „Musik Sein“, „Feuerwerk“, „Pläne“, „Hier mit dir“ und „Kaum erwarten“. Zwei Alben hat der 26-Jährige inzwischen aufgenommen. Der Singer-Songwriter erzählt in seinen Hits emotionale Geschichten, die auf eigenen Erfahrungen und Gedanken beruhen. Mal euphorisch laut, mal nachdenklich leise, aber immer „unter die Haut“. Songs, die man mühelos mit besonderen Lebensmomenten verbinden kann und die das Potenzial haben zum Soundtrack des eigenen Lebens zu werden.

Unterstützt wird Wincent Weiss in Heiligenhafen vom Support Act Jonny und Jakob.

Das Programm von Stars at the Beach 2019 15. August 2019 Wincent Weiss

16. August 2019 Revolverheld

17. August 2019 90er Deluxe

18. August 2019 Mark Forster

