Natur-nachhaltigkeit : Zurück zur Erde

Sechs Monate hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer im All verbracht. Nun geht es für ihn zurück zur Erde. Start der langen Reise von der Internationalen Raumstation ISS soll am Donnerstag sein, berichtete die europäische Weltraumorganisation am Mittwoch. Dann sollen Matthias Maurer, zwei Kollegen und eine Kollegin aus den Vereinigten Staaten von Amerika in ein kleines Raumschiff steigen, das sie zur Erde zurückbringt.

Die ISS kreist in etwa 400 Kilometer Hö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.