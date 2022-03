Wissenschaft : Wüst besucht Chemie-Nobelpreisträger List: „Starkes Signal“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) haben am Freitag den deutschen Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List besucht. Im Max-Planck-Institut (MPI) für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr informierten sich die Politiker unter anderem über dessen Forschungsarbeit.

Am MPI wird in fünf unterschiedlichen Abteilungen Grundlagenforschung im Bereich der chemischen Katalyse betrieben. „Wir sind sehr stolz darauf, dass mit Prof. Benjamin List ein Forscher aus Nordrhein-Westfalen den Chemie-Nobelpreis erhalten hat. Es ist der verdiente Lohn für seine herausragende Arbeit, der wir unter anderem neue Medikamente im Kampf g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.