Natur-nachhaltigkeit : So ein Haufen Mist

Weil Elefanten große Tiere sind, kommt auch hinten was Großes raus. Kleiner sieht das etwa beim Stachelschwein aus. Doch zusammen entsteht in einem Zoo wie etwa dem Berliner Tierpark viel Mist.

Forschende haben mehrere Jahre untersucht, wie man solchen Mist und Abfälle wie Laub, Gras und Holz vom Zoogelände besser nutzen kann. Sie stellten daraus Pflanzenkohle her. Dazu schwelt das Material in einer Art Ofen sehr langsam vor sich hin und verkohlt so. Am Schluss sieht es ungefähr aus wie Grillkohle. Diese Pflanzenkohle kann man zum Beispiel be...

