Französisch-Guyana : Russland setzt Arbeit am Weltraumbahnhof in Kourou aus

Der russische Angriff auf die Ukraine hat Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Bereiche. Betroffen ist nun auch die Zusammenarbeit am Weltraumbahnhof Kourou.

Als Reaktion auf EU-Sanktionen gegen Moskau setzt Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos die Zusammenarbeit bei Weltraumstarts in Kourou in Französisch-Guyana aus. Zudem soll laut Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin das technische Personal abgezogen werden. Der Staatsagentur Tass zufolge halten sich an dem Weltraumbahnhof in Südamerika derzeit 87 russische Mit...

