Natur-nachhaltigkeit : Rätsel um verschwundene Notizbücher

Diese zwei Notizbücher sind bestimmt viel Geld wert. Denn ein berühmter Mann hat darin seine Ideen aufgezeichnet. Er hieß Charles Darwin und gehört zu den wichtigsten Forschern der Welt. Er lebt schon lange nicht mehr. Die zwei Notizbücher waren in einer Bibliothek in der Stadt Cambridge in England verwahrt. Dort verschwanden sie aber vor mehr als 20 Jahren!

In der Bibliothek dachte man lange, dass die Bücher einfach falsch eingeordnet wurden. Das Problem: Dort gibt es etwa zehn Millionen Bücher, Karten und andere Aufzeichnungen. Vor etwa zwei Jahren meldete die Bibliothek die Notizbücher aber doch als gestohlen. Anfang März gab es aber eine Überraschung: In der Bibliothek wurde eine Geschenktüte mit den N...

