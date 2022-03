Rotenburg (Wümme) : Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Milchlastwagen

Beim Zusammenstoß mit einem Milchlastwagen ist ein 79-jähriger Radfahrer in Zeven im Landkreis Rotenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann am Dienstag eine Straße überqueren. Nach ersten Erkenntnissen achtete er dabei nicht auf den vorfahrtsberechtigten Milchlastwagen eines 40-jährigen Fahrers. Der Lastwagen erfasste den Radfahrer. Der 79-Jährige wurde tödlich verletzt und starb am Unfallort.

