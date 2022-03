Krieg in der Ukraine : Nasa betont „friedliche Beziehungen“ im Weltraum

Trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine: Im Weltraum haben Russland und die USA weiterhin „friedliche Beziehungen“, wie die Nasa betont. Die Situation solle aber weiter beobachtet werden.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine will die US-Raumfahrtbehörde Nasa in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Russland im Weltraum die Situation weiter beobachten. „Momentan läuft unser Betrieb normal“, sagte Kathy Lueders, Chefin des bemannten Raumfahrtprogramms der Nasa, am Montag bei einer Pressekonferenz. „Aber natürlich beobachten wir die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.