„Blutmond“ am Himmel : Mondfinsternis 2022: Wann und wo Sie das Spektakel sehen können

Am 16. Mai ereignet sich nicht nur für Frühaufsteher ein besonderes Ereignis – eine totale Mondfinsternis wird am Himmel zu sehen sein. Wir verraten Ihnen, wo das Spektakel in Deutschland zu beobachten ist und was es mit dem „Blutmond“ auf sich hat.

Wenn am Morgen des 16. Mai besonders fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.