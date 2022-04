Natur-nachhaltigkeit : Lämmchen Oreo sieht aus wie ein Keks

Oreo-Kekse sind schwarz und mit einer weißen Creme gefüllt. Von ihnen hat ein drei Wochen altes Lämmchen seinen Namen: Es heißt Oreo. Das Jungtier lebt im Bundesland Brandenburg zwischen Hunderten anderen Schafen. Diese sind zwar genauso flauschig wie Oreo, haben aber meistens nur weißes Fell. Deswegen ist Oreo ein echter Star!

Der Schäfer Frank Hahnel gibt seinen Merino-Landschafen normalerweise keine Namen. „Aber der kleine Bock mit seinem schwarzen Fell ist schon ein Hingucker in der Gruppe“, sagt er. Jetzt an Ostern essen viele Menschen Lamm. Oreo wird aber an diesen Festtagen nicht auf dem Teller landen. Erst in ein paar Monaten wird der Schäfer entscheiden, was mit ihm ...

