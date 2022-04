Emsland : Hunderte Liter Pflanzenschutzmittel gestohlen

Unbekannte Täter haben aus der Lagerhalle eines Landhandels in der Gemeinde Vrees im Landkreis Emsland rund 300 Liter Pflanzenschutzmittel gestohlen. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 40.000 Euro aus, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Demnach brachen die Täter mit Gewalt die Halle auf. Wie genau die Diebe die Flüssigkeit, die für den Einsatz in der Landwirtschaft bestimmt ist, wegschafften, ist nicht bekannt. Zu dem Einbruch kam es zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Die Polizei ermittelt wegen Einbruch und Diebstahl.

