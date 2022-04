Lingen : Deutscher Wetterdienst stellt neue Messstation vor

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt heute (11.00 Uhr) seine neue Messstation im emsländischen Lingen vor. Der Neubau im ländlichen Vorort Baccum war notwendig geworden, weil die alte Wetterstation unweit der Innenstadt aufgrund der ungünstigen Lage keine zuverlässigen Werte mehr liefern konnte. Als Folge hatte der DWD den im Juli 2019 in Lingen festgestellten Hitzerekord von 42,6 Grad im Dezember 2020 annullieren müssen. Die Wetterdaten von dem neuen Standort aus Lingen werden seit März direkt an den Computer des DWD in Offenbach gesendet und von dort in das weltweite Netz eingespeist.

