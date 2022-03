Freizeit : Zoo Osnabrück eröffnet im Sommer Nordsee-Erlebniswelt

Der Zoo Osnabrück will vom Sommer an mit einem weiteren Erlebnisbereich Gäste locken. Am 7. Juli solle der Bereich „Wasserwelten“ eröffnet werden, der eine Kulisse aus nordischem Fischerdorf, Felsküste und Nordsee-Dünenlandschaft bieten soll, teilte der Zoo am Dienstag mit. Die großen Wasserbecken böten den Seelöwen und Seehunden eine bessere Umgebung als bisher. Den Besuchern solle ein Leuchtfeuer mit Unterwassereinblicken geboten werden.

Im vergangenen Jahr seien trotz der coronabedingten Schließung im ersten Quartal rund 1,1 Millionen Besucher in den Tiergarten gekommen. Die Einnahmen durch Eintrittsgelder hätten mit 7,12 Millionen Euro auf Rekordniveau gelegen, hieß es. Die Eintrittsgelder trugen 66 Prozent zu den Einnahmen des Zoos bei, Spenden schlugen mit 16 Prozent der Einnahmen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.