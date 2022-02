Panorama : Weniger Wildunfälle im Jahr 2021

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Unfälle mit Rehen, Wildschweinen und anderen Wildtieren zurückgegangen. Dennoch waren es im vergangenen Jahr erneut Tausende. Dafür sieht der Jagdverein vor allem einen Grund.

Die Zahl der Wildunfälle in Mecklenburg-Vorpommern hat im Jahr 2021 leicht abgenommen. Wie das Innenministerium am Freitag in Schwerin mitteilte, gab es im Jahresvergleich einen Rückgang von 17.127 auf 16.324 Unfälle, wobei mit 151 auch 13 Personen weniger verletzt wurden als noch 2020. Leider kamen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr zwei Menschen...

