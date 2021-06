Bloß nicht jagen : Was tun, wenn sich ein Wildvogel in die Wohnung verirrt?

Weit geöffnete Fenster und Türen sollen für Luft sorgen. Sie können aber auch die Flugbahn von Wildvögeln verlängern. Dann wird das Zimmer für Spatz und Co. zur Falle. Tipps für Wege in die Freiheit.

Berlin | Gerade an heißen Tagen werden gern alle Fenster und Türen geöffnet, um die Wohnung ein wenig kühler zu bekommen. Dabei kann es passieren, dass kleine Wildvögel wie Spatzen, Meisen oder Schwalben versehentlich hineinfliegen. Was dann? „Wenn die Tiere merken, dass sie eingesperrt sind, geraten sie oft in Panik und versuchen verzweifelt, wieder ins Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.