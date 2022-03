Hund-katze-co : Tierbabys kommen auf die Welt

Jetzt im Frühling kommen viele Tierbabys auf die Welt. Denn für Rehe, Feldhasen oder auch Wildschweine hat die Setzzeit begonnen. So nennen Fachleute die Zeit, in der die Elterntiere ihre Nachkommen aufziehen.

Dabei lassen sie die Jungen auch manchmal alleine. Das ist okay, denn nur so lernen die in der Natur zu überleben. Die Eltern tarnen ihre Jungen aber auch, um sie zu schützen. Feldhasen lassen zum Beispiel ihre Jungen einzeln auf dem Feld oder in der Wiese zurück. Die Häschen sind von Natur aus gut getarnt, weil sie eine braun-graue Fellfarbe haben und...

