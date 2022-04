Hund-katze-co : Tierärzte untersuchen Bären

Eine Katze kann man im Körbchen zum Tierarzt bringen. In den Tierpark Bärenwald im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern kommen aber Tierärzte zum Hausbesuch. Am Dienstag war es so weit: Sie untersuchten gleich mehrere Bären.

Denn sie wollten kontrollieren, ob mit den Tieren alles in Ordnung ist. Die Tierärzte untersuchen zum Beispiel das Gebiss der Bären, und nehmen ihnen Blutproben ab. Damit man das alles machen kann, werden die Tiere betäubt. So bekommen die Bären von den ganzen Untersuchungen nichts mit und wie nahe ihnen die Menschen kommen. Als erste wurde das Weibche...

