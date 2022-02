Niedersachsen : Störche sorgen für Fakten: Rechtsstreit um Nisthilfe beendet

Ein nistendes Storchenpaar hat ein Verfahren vor dem Oberlandesgericht Oldenburg vorzeitig beendet. In dem Streit ging es um den Abbau einer Nisthilfe für Weißstörche, die in der Nähe eines Windrades bei Melle (Landkreis Osnabrück) aufgebaut ist. Der Landkreis hatte wegen des Windrades dem Grundstückseigentümer die Nisthilfe an dem Ort verboten und verlangt, sie woanders neu aufzubauen. Die Nähe der Nisthilfe - ein zehn Meter hoher Pfahl mit einer Platte als Unterlage - zu dem Windrad sei vor allem für junge Störche zu gefährlich, so der Landkreis. Weil der Grundstückseigentümer die Verfügung des Landkreises nicht schnell genug umsetzte, hatte der Windkraftbetreiber geklagt - der Fall landete in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht in Oldenburg. (Az.: 5 U 9/22)

Bevor dieses aber eine Entscheidung treffen konnte, hatte das Storchenpaar den Nistplatz bereits belegt, den es schon in den Vorjahren genutzt hatte. Damit komme ein Rückbau der Nisthilfe in dieser Saison nicht mehr in Frage, denn die Störche stehen unter Naturschutz, teilte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts am Dienstag mit. Die Windenergiefirma h...

