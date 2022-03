Hund-katze-co : Störche kommen zurück: 2021 brüteten 609 Paare

Als Frühlingsboten kehren die Störche zurück. Besonders viele leben im Kreis Minden-Lübbecke und am Niederrhein. In den vergangenen 30 Jahren hat sich in NRW die Zahl der imposanten Vögel deutlich erhöht: Voriges Jahr wurden mehr als 600 Paare gezählt.

Die ersten Störche kehren aus den Winterquartieren zurück. In den nächsten Tagen und Wochen werde sich dieser Zuzug weiter verstärken, berichtete Hans Glader, der Vorsitzende der Stiftung Störche NRW, in Isselburg. Die Zahl der Weißstörche habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. 2021 hätten in Nordrhein-Westfalen 609 Storchenpaare gebrütet....

