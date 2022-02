Wirtschaft : Sattelschwein und Rauhwoller: Bedrohte Nutztiere gefördert

Nicht nur bestimmte Wildtierarten sind bedroht. Auch viele einheimische Nutztierrassen gelten als gefährdet. Deshalb gibt es Geld vom Staat. Produkte der Tiere gelten als qualitativ hochwertig.

Ob für Sattelschweine oder Rauhwollige Pommersche Landschafe - Züchter bedrohter Nutztierrassen können in Mecklenburg-Vorpommern eine Förderung erhalten. Im vergangenen Jahr seien an 43 Züchter und Züchterinnen knapp 160 000 Euro ausgezahlt worden, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Freitag mit. Das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.