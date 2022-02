Schleswig-holstein : Pilotprojekt auf Eiderstedt soll Wiesenvogelschutz stärken

Mit einem Pilotprojekt auf Eiderstedt sollen die Bedingungen für in Schleswig-Holstein selten gewordene Watvögel wie Uferschnepfe und Rotschenkel verbessert werden. Das Projekt zum Wiesenvogelschutz will mit einem maßgeschneiderten Vorhaben die Feinde der bedrohten Vögel ausbremsen, wie Landesjagdverband und Stiftung Naturschutz am Montag mitteilten. Zunächst sollen die noch vorhandenen Besätze der Wiesenvögel und Bodenbrüter erfasst werden. In einem zweiten Schritt ist geplant, Fallen für Fuchs, Steinmarder und Marderhund aufzustellen, sowie künstliche Fuchsbaue zu installieren, um vor allem Fuchs und Marderhund gezielter bejagen zu können.

Hintergrund des Projektes ist, dass trotz vieler Verbesserungen der Lebensräume die Bruterfolge seit Jahren ausbleiben. Ziel ist demnach, die Population der Bodenbeutegreifer auf einem für die Brut der Wiesenvögel erträglichen Niveau zu halten. 264 ehrenamtliche Jäger sind bei dem Projekt dabei. Das Gemeinschaftsprojekt „Hand in Hand für den Artenschut...

