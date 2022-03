Hund-katze-co : Nashörner zählen

In einem großen Nationalpark im Land Indien in Asien gibt es mehr Nashörner als noch vor ein paar Jahren. Das haben Tier-Experten bei einer Nashorn-Zählung herausgefunden. Das ist erfreulich, denn manche Nashorn-Arten sind vom Aussterben bedroht. Nashörner sind nach den Elefanten in Afrika und Asien die drittschwersten Landsäugetiere der Welt.

Heute gibt es Nashörner auf den Kontinenten Asien und Afrika. Drei Arten leben in Asien. Früher gab es die Tiere sogar bei uns auf dem Kontinent Europa, aber hier sind sie längst ausgestorben. Vor allem die asiatischen Nashörner verbringen viel Zeit im Wasser, in Sümpfen oder Schlammlöchern. So kühlen sich die Tiere ab. ...

