Hund-katze-co : Nach Wildschwein-Vorfall in Ferienpark: Suche eingestellt

Ein ausgewachsenes Wildschwein hat an der Müritz Urlauber erschreckt und für Aufsehen gesorgt. Das Tier wurde mit Schüssen vertrieben - nun soll es leicht verletzt sein und in Ruhe gelassen werden.

Nach dem Wildschwein-Vorfall in einem Ferienpark bei Boek (Mecklenburgische Seenplatte) soll das Tier weiter in der Wildnis herumstreifen dürfen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde die Suche nach dem angeschossenen Wildschwein an der Müritz nach eingehender Beratung jetzt eingestellt. Die Wildsau sei bei den Schüssen vermutlich nur lei...

