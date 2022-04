Hund-katze-co : Mähne wie ein Löwe

Goldkopflöwen-Äffchen tragen eine Mähne, die an Löwen erinnert. Sie ist rötlich-golden und umrahmt das Gesicht. Der Rest des Fells ist schwarz. Diese Affen sind aber natürlich nicht mit den Raubkatzen aus Afrika verwandt. Goldkopflöwen-Affen leben auch ganz woanders: in Südamerika im Land Brasilien. Viele Tiere dieser Art gibt es nicht mehr. Sie gelten als stark bedroht.

Sehen kann man sie aber nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch in manchen Zoos und Tierparks. So sind zum Beispiel in die Tropenhalle Schmetterlingspark Alaris in der Stadt Wittenberg-Lutherstadt zwei Goldkopflöwen-Äffchen eingezogen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.