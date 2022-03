Bessere Dokumentation : Landesamt für Umweltschutz erbittet Hinweise zu Krötenwegen

Ungesicherte Straßen gefährden die alljährliche Amphibien-Wanderung. Das LAU Sachsen-Anhalt will zum Schutz der Tiere die Wanderwege besser dokumentieren.

Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) bittet um Hinweise auf bisher noch ungesicherte Krötenwanderwege. Straßen würden für die Kröten, Molche, Frösche und Salamander, die derzeit zu ihren Laichgewässern aufbrechen, häufig zum tödlichen Verhängnis, teilt das LAU in Halle mit. Zwar gebe es bereits an zahlreichen Straßen Schutzzäune. An ande...

