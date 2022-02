Hund-katze-co : Hallo Koala-Kind

Im Bauch der Mutter bleiben Koala-Babys nur ungefähr fünf Wochen. Wenn sie dann auf die Welt kommen, sind sie nur zwei Zentimeter groß: wie eine Bohne ungefähr.

Deshalb dauert es noch einige Monate, bis so ein Jungtier gesehen wird. Solange leben kleine Koalas gut geschützt im Beutel der Mutter und wachsen heran. Bei den Koalas in einem Zoo in Großbritannien hat sich jetzt ein Koala-Baby blicken lassen. Das Junge bleibt vorerst noch sehr nah an seiner Mutter. Erst lässt es sich im Beutel und später dann auf d...

