Diepholz : Feuerwehr findet verendeten Hund in ausgebrannter Wohnung

Nach dem Brand in einem Zweifamilienhaus im Landkreis Diepholz hat die Polizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Das Feuer war am Montagmorgen in einer derzeit nicht bewohnten Wohnung in Neubruchhausen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. In der Wohnung sei auch ein toter Hund gefunden worden, der offenbar bereits vor Ausbruch des Feuers verendet war.

Der frühere Bewohner sei Ende März aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.