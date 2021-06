NABU : Aktion gestartet: Bundesweit Insekten zählen

Wie geht es der Insektenwelt in Deutschland? Um das herauszufinden, ruft der NABU jetzt zu der Mitmachaktion „Insektensommer“ auf. Ins Visier genommen werden dabei alle Sechsbeiner.

Berlin | Naturschützer haben wieder eine Zählaktion zu Insekten gestartet: Von diesem Freitag an bis 13. Juni sind Menschen bundesweit dazu aufgerufen, in Gärten, Parks, an Flüssen oder anderswo in der Natur eine Stunde lang Käfer, Fliegen, Bienen und allgemein Sechsbeiner zu zählen. Die Ergebnisse melden Beobachter dem Naturschutzbund (NABU). Von der Mitma...

