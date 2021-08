Aufpassen ohne Rabatz : Wachsamkeit von Hunden in Bahnen lenken

Viele Hunde sind von Natur aus wachsam. Doch ständiges Bellen am Zaun kann zur Belastungsprobe werden. Was Hundehalter dagegen unternehmen können.

Moers/Vorra | Morris weiß, was er zu tun hat. Wenn Spaziergänger oder Radfahrer am Gartenzaun vorbeikommen, meldet der Australian Shepherd das mit einem Bellen. Seiner Besitzerin Manuela Zaitz ist das ganz recht: Da sie abgelegen am Rand der Stadt Moers wohnt, möchte sie nicht, dass sich jeder Mensch unbemerkt ihrem Haus nähern kann. Zaitz ist Hundetrainerin - u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.