Vorhaben abgelehnt : EU-Parlament gegen strengere Antibiotika-Regeln bei Tieren

Weil kein Antibiotikum mehr bei ihnen wirkt, sterben schätzungsweise jedes Jahr 33.000 Menschen in der EU. Um die Ausbreitung resistenter Keime aufzuhalten, sollen weniger Antibiotika an Tiere gehen. Doch eine Initiative dazu scheiterte nun in Straßburg.

Strasbourg | Das EU-Parlament hat Pläne abgelehnt, fünf bestimmte Antibiotikagruppen für den Einsatz beim Menschen zu reservieren und bei Tieren weitgehend zu verbieten. Die Abgeordneten lehnten nun in Straßburg ein entsprechendes Vorhaben des grünen EU-Abgeordneten Martin Häusling ab. „Es ist ein ganz schlechter Tag für die Humanmedizin“, sagte Häusling nach B...

