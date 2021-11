Kinder einbeziehen : Abschied vom Vierbeiner: Die Trauer um Haustiere bewältigen

Haustiere gehören mit zur Familie. Ist ein Tier alt und krank und der Zeitpunkt zum Abschied gekommen, schmerzt das. Sterben, Tod und Trauer bewusst zu gestalten, kann helfen.

Baierbrunn | Haustiere schlafen selten in einem gesegneten Alter friedlich ein. Oft fällt nach längerem Leiden trotz Therapie die Entscheidung, den Vierbeiner einzuschläfern. Dann kommt es darauf an, diesen Moment möglichst erträglich zu gestalten - auch für die Halter. Besonders, wenn Kinder in der Familie sind. Eltern können ihnen im Vorfeld erklären, dass da...

