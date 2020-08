Eigenanzeige : Spätsommer-Special für Werbekunden: Jetzt Homescreen Ad zum halben Preis sichern

Buchen Sie die Platzierung Ihrer Anzeige auf der Startseite der ePaper-App und erhalten Sie zwei zum Preis von einer.

von Henriette Bonde

27. August 2020, 00:00 Uhr

Hohe Klickzahlen, gezielte Reichweite und gute Sichtbarkeit: ein Homescreen Ad ist die clevere Art digital zu werben. Das Spätsommer-Special des sh:z bietet Kunden jetzt für kurze Zeit bis zum 2. Oktober 2020 zwei Veröffentlichungen zum Preis von einer an. Doch was ist diese Art der digitalen Werbung eigentlich?

Was ist ein Homescreen Ad?

Ein Homescreen Ad ist eine Digitalanzeige, die in der sh:z ePaper-App erscheint. Hier ist die Werbung – für alle Digitalleser zu sehen – auf dem Startbildschirm platziert. Durch einen Klick auf die Anzeige wird der Leser auf die Website des Werbenden weitergeleitet. Je höher die Klickzahlen auf ein Werbemittel sind, desto mehr Kundenverkehr herrscht also auch auf Ihrer Website.

Regional, auffällig und digital: die Vorteile des Homescreen Ad

Ein Homescreen Ad lässt sich in unterschiedlichen Zeitungstiteln buchen und kann damit auf eine regionale Zielgruppe beschränkt werden. In der sh:z-Gesamtauflage, die alle 22 Tageszeitungstitel in Schleswig-Holstein umfasst, liegt die Digitalauflage bei 46.000 Abonnenten.

Durch die prominente Platzierung auf der Startseite der sh:z ePaper-App fällt dem Leser die Werbung sofort ins Auge. Bei jedem Öffnen der App wird das Homescreen Ad angezeigt und erzeugt so – insbesondere auch durch den zweiten Erscheinungstag – einen starken Wiedererkennungswert. Sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet wird das Homescreen Ad angezeigt und fällt sofort auf.

Das Spätsommer-Special gilt vom 27. August bis zum 02. Oktober in allen regionalen Kombinationen der sh:z ePaper-App (montags bis freitags). Genauere Infos zum Angebot gibt es hier in der verlinkten PDF-Datei:

2020_VU_Verkaufsoffensive_HSCA.PDF

Gerne können Sie als Werbekunde auch Ihren zuständigen Mediaberater ansprechen.