Eine nicht nur unter Autofahrern weitverbreitete Annahme lautet: „Solange ich was sehe, werde auch ich gesehen.“ Weit gefehlt: Dunkle Autos verschwinden im Schatten oder vor dunklem Hintergrund regelrecht, selbst weiße Autos verschmelzen bei ungünstigen Lichtverhältnissen optisch mit der Straße. Also: Licht an, auch am Tage. Das sollte natürlich auch funktionieren. Was es laut Tüv-Statistik allerdings häufig nur mit Einschränkungen tut. Noch bis zum 31. Oktober bieten viele Werkstätten kostenlose Lichttests an. Und wer sich als Autofahrer schon mal über dunkel gekleidete Fußgänger oder Radfahrer geärgert hat: Einfach beim nächsten Spaziergang mal auf die eigene Kleidung achten.