Anzeige : Schneller informiert im Störungsfall durch Twitter

Die DB Regio Schleswig-Holstein ist dank flexibler Mitarbeiter auf mögliche Ausfälle aufgrund der Grippewelle vorbereitet. Falls es dennoch zu Abweichungen kommt, dient der Twitter-Kanal als schnelles Kommunikationsmittel.

von shz.de

23. Februar 2019, 07:55 Uhr

Seit Anfang des Jahres 2019 läuft der Betrieb auf der Marschbahn weiterhin stabil. Und dass, obwohl die winterliche Krankheitswelle aktuell über das Land rollt. Wie so viele andere derzeit bleiben auch die Mitarbeiter der DB Regio Schleswig-Holstein nicht von plötzlichen Infekten verschont. In dieser Jahreszeit rechnet das Unternehmen selbstverständlich damit, dass Mitarbeiter ausfallen. Bei mehreren kurzfristigen Krankmeldungen für den aktuellen oder den Folgetag gelingt es dennoch nicht immer, alle Zugverbindungen aufrechtzuerhalten.

Weniger Zugausfälle dank flexibler Mitarbeiter

Grundsätzlich wird in diesem Fall als erstes die Leitstelle alarmiert, welche andere Mitarbeiter bittet, beispielsweise früher ihren Dienst zu beginnen oder die Schicht zu wechseln. Auch Teamleiter übernehmen im Notfall einzelne Schichten.

Wir sind froh, dass wir dank der Flexibilität unserer Mitarbeiter in den meisten Fällen Zugausfälle vermeiden und offene Schichten auch bei kurzfristigen Personalausfällen besetzen können. Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein

Doch gerade der oft kurze Zeitraum zwischen Bekanntwerden des Personalausfalls und der geplanten Zugfahrt erschwert es, stets passende Lösungen zu finden. Zugausfälle sind dann die letzte, leider unvermeidliche Konsequenz.

Schnelle Kommunikation dank neuen Twitter-Kanals

Gerade in den frühen Morgenstunden ist es dann wichtig, Änderungen schnell zu kommunizieren – insbesondere für die Pendler. Neben den Informationen in den Apps DB Streckenagent und DB Navigator sowie in der Reiseauskunft unter bahn.de steht dafür seit Anfang des Jahres auch der neue Twitter-Kanal (@DBRegio_SH) zur Verfügung. Über den Twitter-Kanal können Reisende somit Informationen über Ausfälle, Verspätungen oder die veränderte Anzahl von Wagen erhalten. Das Social-Media-Team sitzt in der Leitstelle und versorgt rund um die Uhr nicht nur Reisende mit aktuellen Verkehrsmeldungen in Echtzeit, sondern beantwortet auch Fragen. Ein weiterer Vorteil: Reisende können die Verkehrsmeldungen über Twitter im Browser auch ohne Anmeldung oder Download der App wie bei anderen Informationskanälen einsehen.

Grundsätzlich ist nach wie vor die Fahrzeugverfügbarkeit insgesamt stabiler als im Vorjahr trotz eines neuen Unfall-Wagenparks. Durch die ausgeweitete Instandhaltung in Husum werden technische Fehler und Komfortmängel rund um die Uhr schneller und besser behoben. Die DB Regio Schleswig-Holstein arbeitet weiterhin daran, dass in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen spürbar werden.

Tipp: Finden Sie Meldungen zu Ihrer Strecke, indem Sie einfach nach Ihrer Verbindung (bspw. #RE6) sowie dem #RegioSH suchen.

Bei Fragen, Anregungen und Kritik wenden Sie sich bitte direkt an das Kundendialogs-Team unter https://t.co/5bzY6CQHw9 — DB Regio Schleswig-Holstein (@DBRegio_SH) 2. Februar 2019