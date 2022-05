Vorpommern-Greifswald : Zufahrt zur Insel Usedom über Klappbrücke wieder zweispurig

Gute Nachrichten für Usedom-Besucher: Nach wochenlangen Staus wegen Arbeiten an der Peenebrücke in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) haben Autofahrer wieder freie Fahrt zur Insel. Wie ein Sprecher des zuständigen Landesamtes für Straßenbau am Mittwoch sagte, ist die Bauampel an der Bundesstraße 111 abgebaut und die Brücke wieder zweispurig befahrbar. Vorerst sei die Fahrbahnbreite aber noch etwas eingeengt, weshalb nur 30 statt 50 Kilometer pro Stunde möglich sind. Die B111 ist die einzige Zufahrt zur zweitgrößten Insel Deutschlands von Norden.

Nach Ostern konnte der Verkehr dort nur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.