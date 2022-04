Tourismus : Wunder in Malaysia: Zwei europäische Taucher lebend gefunden

Der Alptraum aller Wassersportler: Nach einem Tauchgang vor Malaysia können vier Europäer ihr Boot nicht mehr erreichen - und treiben im Meer. Jetzt gibt es halbwegs erlösende Nachrichten.

Es grenzt fast an ein Wunder: Zwei der drei vor Malaysia vermissten Taucher aus Europa sind nach drei Tagen lebend aus dem Meer geborgen worden. Ein 46-jähriger Brite und eine 18-jährige Französin seien in der Nacht zum Samstag von Fischern entdeckt und in Sicherheit gebracht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bernama unter Berufung ...

