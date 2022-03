Anzeige: Reiseland by Sonja Ubben : Wenn der Urlaub schon bei der Buchung beginnt

Ob Frühbucher oder Last-Minute-Reisender: Im Reiseland-Büro von Sonja Ubben werden alle Urlaubswünsche erfüllt.

Avatar_shz von Caroline Lorenz

28. März 2022, 00:01 Uhr

Groß Wittensee | Wenn man mit Sonja Ubben redet, kann man nicht umhin, Lust auf Urlaub zu bekommen. „Die Welt zu bereisen, dafür reicht ein Leben nicht“, sinniert die ausgebildete Reiseverkehrskauffrau. Seit Januar 2022 hat sie ihr eigenes Reiseland-Büro in Groß Wittensee. Eine ungewöhnliche Zeit, um sich in der Reisebranche selbstständig zu machen, aber Sonja Ubben merkt schon jetzt: „Die Leute haben Lust, mal wieder in den Flieger zu steigen. Und weil die meisten gerade auch genug anderes um die Ohren haben, sind auch viele auf den Geschmack gekommen, die Dienste eines Reisebüros in Anspruch zu nehmen.“

Reiseland

Warum es sich lohnt, auf die Expertise von Expertinnen wie Sonja Ubben zu setzen, liegt auf der Hand: Schließlich hat wohl jeder schonmal einen echten Fehlgriff bei der Urlaubsbuchung gehabt – ob es nun um unerwartete Mehrkosten bei der Airline geht oder um die Unterkunft, die nicht den Erwartungen entsprach. Der Urlaub ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres, auf die oft auch monatelang gespart wird – warum dann nicht auch schon im Vorfeld den entspannten Weg wählen und sich professionell beraten lassen, statt im Alleingang viele Abendstunden auf Vergleichsportalen zu verbringen, um nach dem besten Schnäppchen zu suchen?

Erfahrung geht über Internet-Schnäppchen

„Ich habe 1988 meine Ausbildung zur Reiseverkehrsfachfrau angefangen und habe seitdem immer in der Tourismusbranche gearbeitet“, plaudert Sonja Ubben aus dem Nähkästchen. Mit so viel Erfahrung im Köcher, glaubt man der frischgebackenen Selbstständigen gern, dass sie immer weiß, wo sie das beste Angebot für ihre Kunden findet. „Die Leute denken immer, eine Reise übers Reisebüro zu buchen wäre teurer als auf Vergleichsportalen im Internet. Aber das Gegenteil ist der Fall: Wir sind nicht teurer, können für unsere Kunden oft sogar noch bessere Angebote herausfiltern, als man im Alleingang finden würde. Man bekommt also mehr Wert für das gleiche, teils sogar für weniger Geld.“

Reiseland

Auch das Klischee, dass es im Reisebüro nur klassische Pauschal-Strand-Urlaube zu buchen gäbe, entkräftet sie problemlos. „So verschieden wie die Menschen und ihre Erwartungen an den Urlaub sind, so individuell kann ich ihnen auch ein Angebot stricken. Auch im Bereich Pauschalreisen ist für jeden etwas dabei, vom Strand-Urlauber über den Kultur-Fan bis hin zum Outdoor-Freak.“ Zudem hätten Reiseland-Kunden auch den Vorteil, dass sie im Urlaub eine kompetente Ansprechpartnerin in der Heimat hätten, falls doch mal etwas nicht nach Plan läuft.

Individuelle Beratung für jeden Urlaubstyp

Aus den Jahren vor ihrer Selbstständigkeit hat Sonja Ubben bereits einen Kundenstamm, der gerne alle Jahre wieder bei ihr den Jahresurlaub bucht. Und auch neue Kunden werden von der Tourismus-Expertin herzlich und unkompliziert in ihrem frisch eingerichteten Reisebüro in Groß Wittensee empfangen. Zur ungezwungenen Atmosphäre trägt auch bei, dass sie ihr Reisebüro angrenzend an ihre private Wohnung eingerichtet hat.

Einen Urlaub zu buchen, sollte entspannt sein und Spaß machen. Hier kann man auch in Puschen kommen. Sonja Ubben, Reiseland Groß Wittensee

Reiseland

Beratungen bietet sie vor Ort, telefonisch oder auch per Videocall an. Dies macht es möglich, dass sie bereits Kunden aus ganz Schleswig-Holstein in ihren wohlverdienten Urlaub geschickt hat. Auch für unverbindliche Anfragen ist Sonja Ubben offen – wer sie erst einmal kennen lernen möchte, könne sie also gern kontaktieren und erst einmal vorbeikommen. Denn: „Ich möchte, dass der Urlaub sich für meine Kunden anfühlt wie Luxus. Dafür macht man schließlich Urlaub – um sich mal wieder so richtig zu entspannen!“