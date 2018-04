Schlauer reisen : Warum stimmt die Wagenreihenfolge bei der Bahn nicht immer?

Fast jeder Bahnreisende hat es schon erlebt: Man schaut auf dem Wagenstandsanzeiger am Bahnsteig nach und findet beim einfahrenden Zug sein Abteil trotzdem nicht an der angegebenen Stelle. Was ist da los?

von dpa

12. April 2018, 04:40 Uhr

Bahn-Fahrgäste sind verwirrt, manchmal auch verärgert: Auf der Suche nach dem reservierten Platz orientieren sie sich am Wagenstandsanzeiger am Bahnsteig. Fährt der Zug dann ein, befindet sich das Zugabteil trotzdem nicht an der angegebenen Stelle.

Der Grund dafür kann sein, dass der Zug komplett andersherum am Bahnsteig steht als auf dem Anzeiger angegeben. Das wiederum liegt womöglich daran, dass der Zug durch eine Umleitung von der anderen Bahnhofseite eingefahren ist, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Außerdem kann es vorkommen, dass unterwegs der Halt in einem Kopfbahnhof und somit ein Fahrtrichtungswechsel entfällt. Ursache für eine falsche Wagenreihenfolge kann außerdem sein, dass der geplante Zug im Werk kurzfristig durch einen neuen ersetzt werden musste.

Auf jeden Fall richtig informiert seien die Reisenden über die App DB Navigator , so der Hinweis der Bahnsprecherin. Dort wird die korrekte Wagenreihung mit Wagennummer und Gleisabschnitt automatisch erfasst und dargestellt.