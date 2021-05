Anzeige : VikingMania am Strand von Damp: Event im September für die ganze Familie

Das Event an der Ostsee geht in sein zweites Jahr. Das Familienprogramm am Tag ist kostenlos.

von Julia Gohde

27. Mai 2021, 00:00 Uhr

Damp | Barfuß durch den Sand laufen, die frische Ostsee-Luft auf der Haut spüren, gutes Essen genießen und den Alltag hinter sich lassen – im Dampland ist das schon seit dem 9. Mai wieder möglich. Das Urlaubs- und Familienresort steht bei Schleswig-Holsteinern und Touristen gleichermaßen hoch im Kurs. Ein besonderes Highlight erwartet die Tages- und Übernachtungsgäste im September: Dann findet wieder VikingMania statt. Das Event lässt die Besucher eintauchen in das historische Zeitalter der Nordmänner. Wikinger in traditionellen Gewändern, versierte Handwerker und fleißige Händler verwandeln das Dampland in eine mittelalterliche Welt. Wer ein Teil davon werden möchte, sollte sich schon einmal die Wochenende zwischen dem 2. bis 26. September im Kalender anstreichen.

VikingMania: Event unter freiem Himmel

Sie hat etwas Magisches, die Wikinger-Welt. Auch heute, viele Jahrhunderte nach dem Ende dieser Ära, werden die Geschichten und Traditionen der nordischen Völker weitererzählt und gelebt. Die Faszination ist ungebrochen. Auch im Dampland wird der Wikingerkult lebendig – und zwar gleich doppelt: mit Deutschlands einzigem Wikinger-Themenhotel, dem Ostseehotel Midgard, und der Veranstaltung VikingMania, die für alle Tages- und Übernachtungsgäste zwischen dem 2. und 26. September auf die Beine gestellt wird. Das Tagesprogramm, das immer freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr stattfindet, ist kostenlos.

Rock Antenne Hamburg

Eine, die schon seit Monaten mit den Vorbereitung von VikingMania beschäftigt ist, ist Anna Olma. Sie ist hauptberuflich Redaktionsleiterin beim Radiosender Rock Antenne Hamburg, wurde aber im letzten Jahr, als VikingMania Premiere feierte, so sehr von der Faszination des Events angesteckt, dass sie nun selbst zum Organisationsteam gehört. Schon seit vielen Monaten feilt sie mit den Kollegen an den kleinen Details und großen Programmpunkten des Events.

Auf den Spuren von Legenden wandeln und sich selbst sogar ein eigenes Holzschwert schnitzen – bei VikingMania können sich Kinder und Erwachsene wie Abenteurer fühlen. VikingMania-Projektleiter Anna Olma, Ostsee Resort Damp

An allen Wochenenden zwischen dem 2. und 26. September haben die Besucher die Möglichkeit, sich von VikingMania auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen zu lassen. Das Open-Air-Event an der Ostsee ist zweigeteilt: Tagsüber verwandelt sich das Dampland in das fiktive Wikingerdorf Noorgård. Friedliche Heereslager, zahlreiche Stände, Aktionen zum Mitmachen und Darsteller, die die Geschichte von VikingMania verkörpern, schaffen eine einzigartige Kulisse am Strand von Damp.

Was genau die Besucher in der Tagwelt erwartet, das verrät Anna Olma noch nicht. „Aber die Gäste können sicher sein: Es lohnt sich“, so die Projektleiterin. Im Vergleich zum letzten Jahr wird das gastronomische Angebot noch einmal erweitert. „Hierauf liegt ein besonderes Augenmerk“, erklärt Olma.

Ein Highlight wird zum Beispiel der Stand 'Mischerey'. Hier können die Besucher ihren eigenen Met zusammenstellen, verfeinert mit natürlichen Zusätzen je nach Geschmack. Auch alkoholfreien Met wird es geben. VikingMania-Projektleiter Anna Olma, Ostsee Resort Damp

Insgesamt ist das VikingMania-Gelände dreimal so groß wie bei der Premiere im letzten Jahr. Wer für seine Kinder und sich selbst dem Aufenthalt im Dampland noch die sprichwörtliche Krone aufsetzen möchte, kann im Wikinger-Themenhotel „Ostseehotel Midgard“ übernachten. In der Familiensuite übernachten Kinder in Wikingerbooten.

Marc Pettersen für Ostsee Resort Damp

Mit viel Liebe zum Detail wurde das Hotel zwischen 2019 und 2020 über einen Zeitraum von sieben Monaten zum Themenresort umgebaut. Die Schlafkojen aus schweren Holz in den Kinderzimmern wurden sogar erst dort zusammengesetzt – weil sie ansonsten nicht durch die Tür gepasst hätten. Auch die Zimmer für Erwachsene können sich sehen lassen.

Ostee Resort Damp

„Die Übernachtung im Hotel oder Ferienhaus ist eine tolle Ergänzung zum Event VikingMania. Gerade für die, die auch die Nachtwelt erleben möchten“, weiß Olma. Mit der Nachtwelt meint die Projektleiterin den Programmpart, der nach Einbruch der Dunkelheit startet. Dann ist Schluss mit der heilen Welt vom Tag: Untote Wikinger ziehen über das Gelände, getrieben von Rache- und Machtdurst. In fünf Dungeons müssen die Besucher ihren Mut beweisen, kleine Rätsel lösen und ihren Verfolgern entkommen.

Der Zutritt zur Nachtwelt ist ab 16 Jahren möglich. Die Eventtage sind donnerstags bis sonntags. Zwischen Montag und Mittwoch pausiert das Programm. Basic-Tickets kosten 25 Euro pro Person, Intense-Tickets für noch mehr Nervenkitzel gibt es für 40 Euro. Wer nicht vor dem Dungeons anstehen möchte, kann für zusätzliche 25 Euro die Option „Fast Lane“ dazu buchen (streng limitiert). An den Eventtagen Donnerstag und Sonntag kostet ein Basic Ticket nur 15 Euro und ein Intense Ticket nur 30 anstatt 40 Euro. Tickets sind hier online erhältlich.

Weiterlesen: Weitere Infos zu VikingMania und einen Rückblick auf das letzte Jahr gibt es unter shz.de/vikingmania sowie auf der Webseite des Damplands.