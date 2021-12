Anzeige : VikingMania 2022: Jetzt Tickets im Early Bird Special sichern

Schon jetzt können VikingManiacs sich Tickets für 2022 sichern und bekommen zusätzlich ein Fan-T-Shirt geschenkt. Das Event findet vom 25. August bis 25. September statt.

Avatar_shz von Caroline Lorenz

03. Dezember 2021, 00:01 Uhr

Damp | Es gibt gute Nachrichten für alle VikingMania-Fans: Das beliebte Wikinger-Event geht 2022 in die dritte Runde. Im Spätsommer 2022 kehren Einar, Yanulf, Loki und ihre Gefährten zurück und geben sich ein Stelldichein am Strand von Damp. Schon jetzt können sich eingefleischte Fans ein ganz besonderes Angebot sichern: Für das Premierenwochenende vom 25. bis 27.08.2022 gibt es einen exklusiven Vorverkauf. Zu jedem gebuchten Ticket gibt es im Early Bird Special ein Fan-T-Shirt geschenkt.

Gohde

Schon der Titel „Trugbilder der Nacht“ verspricht viel: Im kommenden Jahr wird VikingMania noch größer und spannender als in den vergangenen Jahren. Mittelalter- und Horror-Fans können sich wieder auf die Tag- und die Nachtwelt freuen: Die friedliche Tagwelt ist das perfekte Ausflugsziel für Familien. Hier herrscht ein buntes Markttreiben, so wie man es sich an einem mittelalterlichen Handelsplatz vorstellt: Handwerker zeigen ihre Fertigkeiten, es wird gearbeitet, getanzt und getauscht. Das eigentliche Highlight ist für die meisten Fans jedoch die Nachtwelt, in der das Dorf Noorgård zum Tummelplatz der finsteren Gestalten wird. Beim Gang durch fünf verschiedene Dungeons begegnen hartgesottene Grusel-Spezialisten brutalen Kriegern und Horden von Untoten. Nicht ohne Grund ist der Besuch der Nachtwelt erst ab 16 Jahren gestattet. Geöffnet ist die Nachtwelt jedes Wochenende von Donnerstag bis Samstag, die Tagwelt kann jeweils von Donnerstag bis Sonntag erkundet werden. Das Event läuft vom 25. August bis 25. September.

Voigt

Hier weiterlesen: VikingMania: Abtauchen in die schaurig-schöne Welt der Nordmänner

Wählen kann man schon jetzt im Ticketshop zwischen vier verschiedenen Ticket-Kategorien: Das Basic-Ticket beinhaltet den Eintritt in alle Dungeons und das volle VikingMania-Erlebnis. Wer seinen Nerven noch mehr zutraut, bucht das Intense-Ticket: Hier genießen die Besucher die besondere Aufmerksamkeit der Darsteller und Untoten und dürfen sich auf zusätzliche Schreckmomente beim Durchschreiten der Nachtwelt freuen. Sowohl Basic- als auch Intense-Tickets lassen sich mit einer Fastlane-Option kombinieren – für alle, die es kaum erwarten können, das Grauen von Noorgård hautnah zu erleben. Das Anstehen an den Dungeons entfällt hierbei. Auch im nächsten Jahr wird es zudem wieder ein authentisches kulinarisches Angebot geben.

Wer sich bereits jetzt Tickets für das Phantistory-Event mit seiner Mischung aus Historie und Fantasy-Elementen sichert, kann sich über ein T-Shirt mit exklusivem VikingMania-Druck freuen. So machen sich die Eintrittskarten noch besser unter dem Weihnachtsbaum… Das Angebot gilt ab sofort solange der Vorrat reicht, schnell sein lohnt sich also.

Hier geht es zum Ticket-Shop vom Dampland.

Weitere Infos zu VikingMania gibt es unter shz.de/vikingmania sowie auf der Webseite des Damplands.