Anzeige: VIKING MANIA : VIKING MANIA: Das ist der offizielle Trailer

Dunkle Geheimnisse, Brüderkampf und Gänsehaut: Wer wissen möchte, was ihn bei VIKING MANIA erwartet, sollte sich den Trailer nicht entgehen lassen.

Avatar_shz von Julia Gohde

11. Juni 2020, 14:16 Uhr

Ostsee Resort Damp |

VIKING MANIA: Tickets und weitere Infos

Wie man an Karten kommt und welche Ermäßigungen es gibt – auch für für Gruppen – erfährt man auf www.vikingmania.de. Gäste, die auch über Nacht bleiben und zum Beispiel im neuen Wikinger-Themenhotel „Ostseehotel Midgard“ übernachten möchten, finden weitere Informationen unter www.ostsee-resort-damp.de. Das erste Wikinger-Themenhotel in Deutschland ermöglicht es ihnen, noch weiter in die Lebenswelt der Wikinger einzutauchen.