Anzeige: VIKING MANIA : Glückspilze gesucht: Jetzt Tickets für VIKING MANIA gewinnen

02. September 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Ganz in der Nähe des historischen Wikingerlands, genau an der Ostsee, findet vom 4. bis 26. September das im Norden noch nie da gewesene Event VIKING MANIA statt – ein einzigartiges Spektakel, das geteilt ist in eine familiärenfreundliche Tagwelt sowie eine actiongeladene Nachtwelt.

Tagsüber gibt es ein kostenfreies Familienprogram: Aktionen zum Mitmachen wie Bogenschießen, Kunsthandwerk-Stände und kleine Szenen von Living History-Darstellern, wie sie sich schon vor Jahrhunderten hätten zutragen können.

Nach einer kurzen Umbaupause dann wird es düster im Wikingerland: Ab 19.30 Uhr ist vom harmonischen Dorftreiben des Tages nichts mehr zu spüren. Dann streifen untote Wikinger über das Gelände, die auch vor den Besuchern keinen Halt machen und für so manche Gänsehaut sorgen dürften. Die „Erschrecker“ lauern den Besuchern aus düsteren Ecken auf, versuchen sie auf ihre Seite zu ziehen und lehren auch dem Tapfersten von allen das Fürchten.

VIKING MANIA findet an insgesamt 14 Event-Tagen zwischen dem 4. und 26. September im Dampland des Ostsee Resort Damp statt. Tickets gibt es ab 19,95 Euro pro Person unter www.vikingmania.de. Das Familienprogramm am Tag ist kostenlos. Weitere Informationen zum Event gibt es unter shz.de/vikingmania.

Gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück Tickets für die VIKING MANIA-Veranstaltung am Freitag, den 18. September 2020. Wir suchen mehrere Glückspilze, die jeweils zwei Intense-Karten im Wert von jeweils 39,95 Euro erhalten. Ein Intense-Ticket bedeutet den Zutritt zum Gelände und allen Dungeons sowie noch mehr Schock: Die umherziehenden Gestalten werfen ein Auge auf die Besucher und berücksichtigen sie ganz besonders beim Erschrecken.

Die Gewinnspielteilnahme ist vom 02.09.2020 – 10.09.2020 bis 23:59 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nähere Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.