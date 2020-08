Anzeige: Dampland : Geld-zurück-Garantie und Hygienekonzept: So startet VIKING MANIA im September in Damp

„VIKING MANIA findet statt“, verkünden die Macher des neuen Outdoor-Events. Vom 4. bis 26. September entsteht im Ostsee Resort Damp das fiktive Wikinger-Dorf Noorgård – ein

Ostsee Resort Damp | Wikinger ziehen über das Gelände, bringen ihre handwerklichen Erzeugnisse unter die Leute, trinken Met aus Hörnern oder sind auf der Suche nach dem nächsten großen Abenteuer: Wo schon vor vielen Jahrhunderten legendäre Nordvölker in See gestochen sind, kehren in diesem Sommer ihre „Nachkommen“ an den Ort des Geschehens zurück. Ganz in der Nähe des historischen Wikingerlands, genau an der Ostsee, findet vom 4. bis 26. September das im Norden noch nie da gewesene Event VIKING MANIA statt – ein einzigartiges Spektakel, das geteilt ist in eine familiärenfreundliche Tagwelt sowie eine actiongeladene Nachtwelt. Die Vorfreude ist groß. Das Open Air Event wird kommen – unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen und mit Geld-zurück-Garantie für gekaufte Tickets.

VIKING MANIA: Alltag aus, Erlebnis an

Wer Anfang des Jahres alle Events für 2020 in seinen Kalender eingetragen hat, der hat in den letzten Wochen viele wieder streichen müssen. Zahlreiche Konzerte, Festivals, Sportveranstaltungen und Auslandsurlaube fielen ins Wasser. Das Corona-Jahr ist geprägt von abgesagten Veranstaltungen. Umso stärker wird die Lust, wieder etwas zu erleben – und das wird im Dampland im September möglich sein: Das Event-Team des Ostsee Resort Damp steht bereits in den Startlöchern. Seit vielen Monaten schon plant es das Outdoor-Event VIKING MANIA.

Die Besucher werden mitgenommen auf eine Reise in die Welt der Wikinger, in der sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen können – und so selbst ein Teil der Geschichte werden. Wiebke Naujoks, gelernte Archäologin und Teil des Event-Teams im Ostsee Resort Damp

Tagsüber friedliches Dorftreiben, abends Horror, Machtkampf und untote Wikinger

Wie die Nordmänner lebten, wie ein typisches Wikingerdorf aufgebaut war und was es hier alles zu entdecken gab, das erfahren die Besucher von VIKING MANIA, die tagsüber für das kostenfreie Familienprogramm nach Damp fahren. Aktionen zum Mitmachen wie Bogenschießen, Kunsthandwerk-Stände und kleine Szenen von Living History-Darstellern, wie sie sich sich schon vor Jahrhunderten hätten zutragen können, runden das bunte Programm ab.

Nach einer kurzen Umbaupause dann wird es düster im Wikingerland: Ab 19.30 Uhr ist vom harmonischen Dorftreiben des Tages nichts mehr zu spüren. Dann streifen untote Wikinger über das Gelände, die auch vor den Besuchern keinen Halt machen und für so manche Gänsehaut sorgen dürften. Die „Erschrecker“ lauern den Besuchern aus düsteren Ecken auf, versuchen sie auf ihre Seite zu ziehen und lehren auch dem Tapfersten von allen das Fürchten.

VIKING MANIA: der offizielle Trailer

„Die Abstandsregeln halten unsere Erschrecker dabei aber natürlich ein“, versichert Florian Uthoff vom Event-Team des Ostsee Resort Damp. Er ist auch für das Hygienekonzept verantwortlich, das das ORD eigens für VIKING MANIA entwickelt. Dazu ist Uthoff in einem engen Austausch mit den zuständigen Behörden: „Alle gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Gastronomie, Mindestabständen und Maskenpflicht werden berücksichtigt“, so der Projektleiter.

Keine Maskenpflicht im Außenbereich von VIKING MANIA

Dem Event kommen im Hinblick auf Corona-Auflagen zwei Faktoren wesentlich zugute: Mit 13.000 Quadratmetern, was ca. zwei Fußballfeldern entspricht, ist das Veranstaltungsgelände weitläufig – und vor allem: unter freiem Himmel. Sowohl das Tages- als auch das Abendprogramm finden zu großen Teilen draußen an der frischen Ostseeluft statt. Eine Ausnahme bilden zwei der drei Dungeons, die die Besucher in kleinen Gruppen von nur vier Personen durchlaufen. „Hier müssen die Besucher ausnahmsweise einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Alle Kontaktflächen reinigen und desinfizieren wir außerdem nach jeder Vierer-Gruppe “, erklärt Uthoff vom Ostsee Resort Damp.

Übernachtung im Wikinger-Themenhotel möglich

Dass das Ostsee Resort Damp ausgerechnet ein Wikinger-Event aufzieht, kommt nicht von ungefähr, sondern fügt sich als weiteres Puzzleteil in die Gesamtausrichtung des Urlaubsdomizils ein. Mit einer Übernachtung im frisch renovierten Wikinger-Themenhotel Midgard, einem Abendessen im Restaurant Isfjord oder einem Drink in der Bar Hammaburg können die VIKING MANIA-Besucher das ganze Wochenende im Wikingerstil genießen und noch tiefer in das Erlebnis eintauchen. Das Dampland bietet dazu auf seiner Webseite spezielle Buchungspakete. Auch Ferienhäuser kann man im Ostsee Resort Damp mieten.

VIKING MANIA: Ticket mit Geld-zurück-Garantie

Beim Event-Team steigt schon jetzt mit jedem weiteren Detail die Vorfreude auf VIKING MANIA. Auch der Kartenvorverkauf ist bereits in vollem Gange. Tickets für die Nachtwelt gibt es bereits ab 19,90 Euro. Daran, dass die Wikingerwelt nach Damp kommt, zweifelt im Ostsee Resort Damp niemand. Und falls die Bundes- oder Landesregierung doch unerwarteterweise die Corona-Sicherheitsmaßnahmen verschärft, bekommen die Ticketkäufer das Geld für ihre Karten abzüglich der Vorverkaufsgebühr erstattet.