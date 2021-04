Anzeige : Event an der Ostsee: VikingMania kehrt im Spätsommer zurück ins Dampland

Auch 2021 verwandelt sich das Dampland direkt an der Ostsee wieder in das Dorf Noorgård. Eine Arena, die die Besucher in fremde Welten entführt und sie ein Teil davon werden lässt.

von Julia Gohde

27. April 2021, 09:23 Uhr

Damp | VikingMania, das einzigartige Veranstaltungs-Highlight am Meer, das im September 2020 seine Premiere feierte, wird 2021 fortgesetzt.

Es sind die guten Nachrichten, nach denen sich derzeit wohl jeder sehnt. Die Sehnsucht nach unbeschwerten und ausgelassenen Momenten wird jeden Tag größer. Genau jetzt kommen solche positiven Nachrichten, und zwar aus dem Dampland an der Ostsee: „Auch in diesem Jahr wird es VikingMania wieder geben – noch größer, noch intensiver“, kündigt Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp, an. Das Open Air-Event direkt an der Ostsee, das schon 2020 Wikingerfans aus dem ganzen Land nach Damp gelockt hat, soll vom 2. bis zum 26. September 2021 wieder stattfinden. Die Vorfeude ist schon jetzt groß:

Wir legen 2021 nochmal eine Schippe drauf. Das Event-Gelände, das letztes Jahr schon eine Größe von zwei Fußballfeldern hatte, wird im September fast dreimal so groß sein. Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp

Gohde

VikingMania: Freiluft-Veranstaltung im Spätsommer 2021

Das, was VikingMania ausmacht, sind der Charme und die Detailverliebtheit, mit der die Macher und Kulissenbauer des im Norden einzigartigen Events bei der Premiere ans Werk gehen. Und ihre Experimentierfreudigkeit soll nicht aufhören, im Gegenteil: Die Geschichte um den listigen Gott Loki, der Kampf um die Herrschaft über das Dorf Noorgård sowie die vielen kleinen Nebenstorys der Wikingerwelt werden im September 2021 weiter erzählt. Mit an Bord: die gleichen Darsteller wie schon im vergangenen Jahr sowie zwei weitere Charaktere. Jörn Lederer verrät einige Details:

VikingMania steht 2021 im Zeichen der Story „Schatten über Noorgård“. Im Fokus steht Kari, die verschleppte Frau des Jarls. Sie plant einen Rachefeldzug. Und auch Loki treibt wieder seine Machtspielchen. Er trägt Unfrieden und Neid in das einst so friedliche Dorf. Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp

Am Prinzip eines zweiteiligen Events mit einer familienfreundlichen Tagwelt und einer Nachtwelt für Besucher ab 16 Jahren wird auch 2021 festgehalten. In der Tagwelt können die Besucher am Strand zwischen Ständen mit Kunsthandwerk, Trinkhörnern, selbst gemachter Seife, Ledererzeugnissen, Fellen uvm. stöbern. Mittendrin werden kleine Szenen gespielt, die ihre Schatten voraus werfen auf das finstere Geschehen, das die Besucher nach Sonnenuntergang erwartet. Der sogenannte Dampland-Tower wird vom Radiosender ROCK ANTENNE Hamburg betrieben, die auch in diesem Jahr, wie der sh:z, Medienpartner sind. Live Acts und DJs sorgen für eine kurze Wartezeit zwischen Tag- und Nachtwelt. Der Zugang zur Tagwelt ist kostenlos.

In der Nachtwelt, die nach kurzer Umbauzeit mit der Dunkelheit beginnt, ist nichts mehr von der friedlichen Stimmung übrig. Denn Noorgård ist dem Fluch des Gottes Loki zu Opfer gefallen. Eine Armee von Untoten zieht über das Gelände, verbreitet mit ihren entstellten Gesichtern Angst und Schrecken. Dann werden auch die Pforten zu den Dungeons geöffnet, in denen die Angst wohnt. Nur die Mutigsten trauen sich hinein – in Welks Schlachthaus, Hels Totenhalle und Lokis Finsternis zum Beispiel.

Die zweite Auflage von VikingMania hat es in sich. Es gibt insgesamt fünf Dungeons, darunter neu die Höhlen des Grauens und das Outdoor-Dungeon „Sturmriff“. Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp

Gohde

Im Themenhotel übernachten

Mit einer Übernachtung im Wikinger-Themenhotel Midgard, Europas erstem Wikinger-Themenhotel, können die VikingMania-Fans das ganze Wochenende im Wikingerstil genießen und noch tiefer in das Erlebnis VikingMania eintauchen. Sternenbilder, Wikingerornamente, Naturmaterialien wie Holz, Leder, Filz und Naturstein sind im gesamten Hotel über Monate hinweg in mühseliger Kleinstarbeit verarbeitet worden. Kinder können sogar in Wikingerboten schlafen.

Ostsee Resort Damp

VikingMania 2021: Das kosten die Tickets

Die Eventtage sind donnerstags bis sonntags. Zwischen Montag und Mittwoch pausiert das Programm. Basic-Tickets kosten 25 Euro pro Person, Intense-Tickets für noch mehr Nervenkitzel gibt es für 40 Euro. Wer nicht vor dem Dungeons anstehen möchte, kann für zusätzliche 25 Euro die Option „Fast Lane“ dazu buchen (streng limitiert). An den Eventtagen Donnerstag und Sonntag kostet ein Basic Ticket nur 15 Euro und ein Intense Ticket nur 30 anstatt 40 Euro. Tickets sind hier online erhältlich.

Und was ist mit Corona? Ganz einfach: Sollte die Veranstaltung entgegen der Erwartung ausfallen müssen oder die Übernachtung im Hotel durch Verordnungen der Landesregierung nicht stattfinden dürfen, bekommen die Besucher das Geld für ihre Tickets / die Hotelübernachtung zurück. Sie haben kein finanzielles Risiko, sondern können einfach stornieren.

