Anzeige : Event an der Ostsee: VIKING MANIA kehrt im Spätsommer 2021 zurück ins Dampland

Auch 2021 verwandelt sich das historische Wikingerland direkt an der Ostsee wieder in das Dorf Noorgård. Eine Arena, die die Besucher in fremde Welten entführt und sie ein Teil davon werden lässt.

20. Dezember 2020, 00:00 Uhr

Damp | Loderndes Feuer, Schreie, ein Wald mit undurchsichtigen Pfaden auf sandigem Grund und im Hintergrund die schweren Schläge eines Schmieds, der seine Waffe für den nächsten Kampf vorbereitet: Das ist VIKING MANIA. Das einzigartige Veranstaltungs-Highlight am Meer, das in diesem September seine Premiere feierte, wird 2021 fortgesetzt.

VIKING MANIA: Freiluft-Veranstaltung im Spätsommer 2021

Es sind die guten Nachrichten, nach denen sich derzeit wohl jeder sehnt. Mit dem harten Lockdown wird die Sehnsucht nach unbeschwerten und ausgelassenen Momenten mit jedem Tag größer und die Hoffnung, das im nächsten Jahr alles besser wird, wächst. Genau jetzt kommen solche positiven Nachrichten, und zwar aus dem Dampland an der Ostsee: „Auch 2021 wird es VIKING MANIA wieder geben – noch größer, noch intensiver“, kündigt Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp, an. Das Open Air-Event direkt an der Ostsee, das vor einigen Monaten Wikingerfans aus dem ganzen Land nach Damp gelockt hat, soll vom 2. bis zum 26. September 2021 wieder stattfinden:

Wir legen 2021 nochmal eine Schippe drauf. Das Event-Gelände, das jetzt schon eine Größe von zwei Fußballfeldern hatte, wird nächstes Jahr fast drei mal so groß sein. Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp

Das, was VIKING MANIA ausmacht, sind der Charme und die Detailverliebtheit, mit der die Macher und Kulissenbauer des im Norden einzigartigen Events bei der Premiere im letzten Jahr ans Werk gegangen sind. Und auch 2021 soll ihre die Experimentierfreudigkeit nicht aufhören, im Gegenteil: Die Geschichte um den listigen Gott Loki, der Kampf um die Herrschaft über das Dorf Noorgård sowie die vielen kleinen Nebenstorys der Wikingerwelt werden im September 2021 weiter erzählt. Jörn Lederer spricht erstmal über Details:

VIKING MANIA steht 2021 im Zeichen der Story „Schatten über Noorgård. Im Fokus steht Kari, die verschleppte Frau des Jarls. Sie plant einen Rachefeldzug. Mehr wird noch nicht verraten. Jörn Lederer, Commercial Director im Ostsee Resort Damp

Am Prinzip eines zweiteiligen Events mit einer familienfreundlichen Tagwelt und einer Nachtwelt für Besucher ab 16 Jahren wird auch 2021 festgehalten. In der Tagwelt können die Besucher am Strand zwischen Ständen mit Kunsthandwerk, Trinkhörnern, selbst gemachter Seife, Ledererzeugnissen, Fellen uvm. stöbern. Mittendrin werden kleine Szenen gespielt, die ihre Schatten voraus werfen auf das finstere Geschehen, das die Besucher nach Sonnenuntergang erwartet.

In der Nachtwelt, die mit dem Sonnenuntergang beginnt, ist nichts mehr von der friedlichen Stimmung übrig. Denn Noorgård ist dem Fluch des Gottes Loki zu Opfer gefallen. Erbarmungslose Krieger ziehen über das Gelände, verbreiten mit ihren entstellten Gesichtern Angst und Schrecken. Um 20 Uhr werden die Pforten zu den Dungeons geöffnet, in denen die Angst wohnt. Nur die Mutigsten trauen sich hinein.

VIKING MANIA 2021: Das kosten die Tickets

Und was ist mit Corona? „Wir gehen davon aus, dass wir im Spätsommer 2021 eine andere Situation haben als die jetzige. Darum sind wir optimistisch“, sagt Jörn Lederer. Sollte die Veranstaltung entgegen der Erwartung dennoch ausfallen müssen, bekommen die Besucher das Geld für ihre Tickets zurück.

Die Eventtage sind donnerstags bis sonntags. Zwischen Montag und Mittwoch pausiert das Programm. Basic-Tickets kosten 25 Euro pro Person, Intense-Tickets gibt es für 40 Euro. Wer nicht vor dem Dungeons anstehen möchte, kann für zusätzliche 25 Euro die Option „Fast Lane“ dazu buchen (streng limitiert). An den Eventtagen Donnerstag und Sonntag kostet ein Basic Ticket nur 15 Euro und ein Intense Ticket nur 30 anstatt 40 Euro. Tickets sind online erhältlich unter www.vikingmania.de

