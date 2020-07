Anzeige: Ostsee Resort Damp : „Ein Spektakel, bei dem für jeden etwas dabei ist“: Thorben Mangold über das Outdoor-Event VIKING MANIA

Der Resort Manager des Damplands im Ostsee Resort Damp verrät im Interview, worauf die Besucher von VIKING MANIA gespannt sein dürfen.

von Julia Gohde

23. Juli 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Nach der Absage hunderter Veranstaltungen und Festivals im ganzen Land gibt es aus Damp an der Ostsee positive Nachrichten: VIKING MANIA, das Outdoor-Event, soll wie geplant an 14 einzelnen Veranstaltungstagen zwischen dem 4. und 26. September stattfinden. Thorben Mangold, der Resort Manager des Ostsee Resort Damp, ist von Beginn an bei der Planung von VIKING MANIA dabei. Im Interview verrät er mehr über die Details.

shz: Herr Mangold, was genau ist VIKING MANIA?

Thorben Mangold: VIKING MANIA ist ein Spektakel, bei dem für jeden etwas dabei ist. Vom 4. bis 26. September findet das Outdoor-Event hier bei uns im Resort statt – im Herzen des Damplands, direkt an der Ostsee. Was VIKING MANIA besonders macht, ist das zweigeteilte Konzept: Tagsüber errichten wir eine möglichst authentische Wikingerwelt, die vor allem Familien anspricht. Auf dem gesamten Gelände sind Living History Darsteller unterwegs, die ihrem Handwerk nachgehen, Handel betreiben, musizieren und vieles mehr. Sprich: Sie verleben ihren typischen Alltag als Dorfbewohner. Und ehe man sich versieht, wird man als Besucher selbst ein Teil des bunten Wikingerlebens.

Ab 19.30 Uhr dann, nach einer kurzen Umbauzeit, verwandeln wir die Kulisse, um eine Geschichte zu erzählen, die den Besuchern das Fürchten lehrt. Alles wird ein bisschen düsterer, von der friedlichen Tagwelt bleibt nicht mehr viel übrig. Hier sprechen wir die Fans von Action, Gänsehaut und Unterhaltung an. Die Geschichte, die VIKING MANIA erzählt, ist von unserem Event-Team „hausgemacht“, orientiert sich aber zum Teil an wahren Begebenheiten durchmengt mit Elementen aus großen Hollywood-Abenteuern wie Vikings, Herr der Ringe und Fluch der Karibik.

Was ist das Besondere an VIKING MANIA?

VIKING MANIA bedeutet, dass ich in eine eigene Welt eintauche. Es ist ganz anders als ein Besuch im Kino, bei dem ich zwei Stunden lang auf meinem Platz sitze, während vor mir ein Programm abläuft. Bei VIKING MANIA bin ich mittendrin im Geschehen. Um mich herum passiert so viel, dass ich das Gefühl habe, selbst ein Teil dieser interaktiven Welt zu sein. Die Illusion wird sozusagen lebendig. Das ist das hohe Ziel, das wir als Veranstalter verfolgen und was das Event so besonders macht. Wir errichten hier im Dampland das fiktive Dorf Noorgård – eine einzigartige Kulisse, die vom Zusammenspiel unserer Darsteller und der Faszination der drei Dungeons lebt.

Die Dungeons Methalle, Halle der Ahnen und Runenwald sind drei Stationen, die einen besondere Nervenkitzel versprechen. Was sich viele fragen: Haben die Dungeons etwas mit Hamburg Dungeon zu tun?

Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich noch nicht im Hamburg Dungeon war (lacht). Wir haben uns aber ein Stück weit an der Traumatica aus dem Europapark in Rust orientiert, einem Horror-Event, das in einer Welt nach der Apokalypse spielt. Auch hier setzen die Veranstalter – genau wie wir – auf eine hohe Form der Intensität, ein Erlebnis, in das die Besucher involviert werden.

VIKING MANIA findet an insgesamt 14 Event-Tagen zwischen dem 4. und 26. September im Dampland des Ostsee Resort Damp statt.

Müssen die Besucher befürchten, dass VIKING MANIA wegen Corona abgesagt wird?

Grundsätzlich kann es niemand ausschließen, dass das Land im Extremfall in einen Lockdown geht. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Deutschland seinen Weg weitergeht wie bisher und auch die Entwicklung der Infektionszahlen und Regularien so verläuft wie in den letzten Wochen, muss man sich keine Sorgen machen. Dann findet VIKING MANIA statt! Bezüglich des Hygienekonzepts sind wir in Abstimmung mit den örtlichen Behörden. Bislang haben wir nur positive Signale bekommen und sind sehr optimistisch.

Wir fühlen uns darum gut aufgestellt. Denn VIKING MANIA ist – abgesehen von zwei der drei Dungeons, die nur ein Kleingruppen betreten werden dürfen – eine Freiluftveranstaltung, bei der auf dem ca. 13.000 Quadratmeter großen Gelände für ausreichend Platz gesorgt ist. Besucher haben immer die Möglichkeit auszuweichen. Außerdem steuern wir über den Karten-Vorverkauf die Besucheranzahl pro Tag.

Warum passt VIKING MANIA in Ihren Augen so gut nach Damp?

Unsere Aufgabe als Management ist es, das Ostsee Resort Damp aus den 90er Jahren in das Jetzt zu heben. Die Thematisierung eines Hotels und eines Standorts ist unheimlich wichtig. Dass wir dabei auf das Thema Wikinger setzen, liegt allein schon aus geographischen und historischen Gründen auf der Hand. Es ist ein tolles, zeitloses Thema.

Letzte Frage: Was passiert mit dem Outdoor-Event bei schlechtem Wetter?

Das Risiko tragen wir bei allen Freiluft-Veranstaltungen, aber wir werden entsprechend vorsorgen. Auf dem Gelände gibt es genügend Unterstellmöglichkeiten, auch zwei der drei Dungeons sind komplett trocken. Im Norden sind wir aber optimistisch: Erwartungsgemäß ist es im September noch relativ warm. Und seien wir mal ehrlich: Wenn es etwas regnet, düster ist und dann noch ein bisschen blitzt und donnert – eine perfektere Kulisse für VIKING MANIA gibt es nicht (lacht). Trotzdem freuen wir uns, wenn es zumindest trocken bleibt.

