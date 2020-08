Anzeige: Ostsee Resort Damp : Aufbauarbeiten am Dampland-Strand: Hier entsteht VIKING MANIA

Am 4. September ist es soweit, dann feiert VIKING MANIA Premiere. Der Aufbau der Event-Kulisse direkt am Strand ist bereits in vollem Gange.

von Julia Gohde

26. August 2020, 00:00 Uhr

Ostsee Resort Damp | Wer zurzeit in Damp am Aktionsstrand entlangläuft, der hat viel zu sehen – noch mehr als ohnehin schon. Denn neben Strandbar, Beach-Volleyball-Feld und Strandbühne entsteht hier der Schauplatz des Freiluft-Events VIKING MANIA, das zwischen dem 4. und 26. September im Dampland im Ostsee Resort Damp stattfindet. Die Kulisse wächst – Tag um Tag. Hier, direkt an der Ostsee, entsteht das fiktive Dorf Noorgård, in dem tagsüber ein buntes Markttreiben unter Wikingern herrscht. Nachts hingegen, wenn die Dunkelheit einbricht, wird das friedliche Noorgård durchzogen wird von untoten Wikingern, die den Besuchern das Fürchten lehren. Wer ein Teil dieser einzigartigen Welt werden möchte, die mit viel Liebe zum Detail errichtet wird, kann sich bereits jetzt im Vorverkauf ein Ticket sichern.

Vielseitig und komplex: die VIKING MANIA-Welt

Nicht weniger als zehn Lkw-Ladungen mit Baumaterialien, Holzpfählen, aufwendigen Schnitzereien, Lederprodukten, Deko-Elementen und vielem mehr wurden in der letzten Woche von Hamburg nach Damp gefahren. Denn so viel Ausrüstung braucht es, wenn man eine Anmutung vergangener Zeiten in die Jetzt-Zeit holen möchte – damit beim Start von VIKING MANIA am 4. September im Dampland die Illusion perfekt ist. Dafür wird keine Mühe gescheut:

„Die Vorbereitungen für das Event laufen bereits seit letztem Jahr. Schon im Herbst 2019 haben wir angefangen, bestimmte Elemente der VIKING MANIA-Kulisse zu bauen“, verrät Kai Schulz, Inhaber von Freyhand, einer Firma aus Hamburg, die auf Kulissenbau und Event-Design spezialisiert ist. Der Aufwand, um den Zauber einer fantastischen Wirklichkeit jenseits des Alltags an den norddeutschen Strand zu bringen, den sich VIKING MANIA auf die Fahne geschrieben hat, ist immens, weiß Schulz und kündigt nicht unbescheiden an:

In unzähligen kreativen Meetings konnte VIKING MANIA immer weiter verfeinert werden. Das Ergebnis ist bombastisch und extrem liebevoll ausgestaltet. Kai Schulz, Inhaber der Firma Freyhand, Hamburg.

In der Tagwelt des Wikingerdorfes Noorgård, die familienfreundlich und kostenlos sein wird, können die Besucher in das emsige Dorftreiben eintauchen, sich in handwerklichen Geschicken oder beim Bogenschießen üben. Living History Darsteller sowie speziell für VIKING MANIA ausgewählte Schauspieler gehen mitten im Geschehen ihrem Alltag im Dorf nach und lassen so die erzählte Geschichte um die beiden ungleichen Brüder Einar und Yanulf lebendig werden. (Mehr über die Story gibt es hier: vikingmania.de/tagwelt)

Nachtwelt von VIKING MANIA: Entertainment für Mutige in den Dungeons

Nach einer kurzem Umbaupause wird ab 19 Uhr 30 dann das gesamte Gelände für Besucher ab 16 Jahren geöffnet – dann startet die Nachtwelt von VIKING MANIA. Das friedliche Noorgård ist einer angsteinflößenden Dorflandschaft mit finsteren Plätzen und düsteren Hütten gewichen, die vom Fluch des Gottes Loki gezeichnet sind. Überall in der Dunkelheit lauern untote Wikinger in ihren Verstecken, die nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden.

Es wird drei Dungeons geben, zwei davon sind eigens konstruierte Bauten mit mehreren Räumen, eines ist unter freiem Himmel. Wiebke Naujoks vom Event-Team des Veranstalters Ostsee Resort Damp

Im Dungeon Methalle treibt der schmierige und kaltblütige Wirt Welk, ein Anhänger des rachsüchtigen Yanulf, sein Unwesen. In den Katakomben und verwinkelten Räumen seiner Gaststätte, durch die die Besucher in kleinen Gruppen von bis zu vier Personen laufen, schlachtet er Leibe und bereitet Speisen zu, die den Besuchern die Nackenhaare zu Berge stehen lassen.

Im zweiten überdachten Dungeon, der Halle der Ahnen, wird es mystisch. Hier liegen die Verstorbenen des Dorfes, wie zum Beispiel der einstige Anführer, der Jarl Sven, begraben. Was die Halle der Ahnen so gruselig macht, sind die dunklen Gänge mit Überresten der Wikinger sowie die Figur der Hel, der Herrscherin über die Unterwelt. Sie versucht, die Besucher in ihr Reich zu ziehen.

Schließlich ist da noch der Freiluft-Dungeon, der Runenwald. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine ganze Dorfkulisse, bestehend aus Elementen wie einem Thingplatz – einem historischen Versammlungsort – mit kolossaler Götterstatue im Zentrum, einem Opferplatz mit Nachbildungen monumentaler Steintore sowie ein verwunschenes Sumpfgebiet, in dem nichts außer der kalte, unbarmherzige Tod wohnt. Es ist überall zu spüren: Das Dorf ist verflucht – und die Besucher müssen entkommen, ohne von den untoten Wikingern erwischt zu werden.

VIKING MANIA ist ein Event, das Mittelalter-, Fantasy- und Actionsfans gleichermaßen anspricht. „Einfach für alle, die es lieben, ihren Alltag hinter sich zu lassen, um in eine komplett andere Welt einzutauchen und ein Teil von ihr zu werden“, bringt es Wiebke Naujoks vom Event-Team des Veranstalters Ostsee Resort Damp auf den Punkt. Die Vorfreude auf das Outdoor-Event VIKING MANIA ist groß, die Veranstalter vorbereitet, die Darsteller in den Startlöchern. Es kann losgehen...

VIKING MANIA findet an insgesamt 14 Event-Tagen zwischen dem 4. und 26. September im Dampland des Ostsee Resort Damp statt. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 19,95 Euro pro Person unter www.vikingmania.de. Auch eine Abendkasse wird es an den Event-Tagen geben. Das Familienprogramm am Tag ist kostenlos. Weitere Informationen zum Event gibt es unter shz.de/vikingmania.

Weiterlesen: Geld-zurück-Garantie und Hygienekonzept: So startet VIKING MANIA im September in Damp