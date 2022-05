Düsseldorf : Verdi: Flughafen-Chaos auch über Pfingsten möglich

Lange Schlangen und Gedränge: Auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen könnten in der bevorstehenden Feriensaison weiterhin längere Wartezeiten am Düsseldorfer Flughafen zukommen. Grund für die Verzögerungen ist der Personalmangel an den Sicherheitskontrollen.

Das Flughafen-Chaos in Düsseldorf könnte nach Einschätzungen der Gewerkschaft Verdi auch über Pfingsten anhalten. In den letzten Wochen mussten sich Reisende häufig in lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen des Flughafens einreihen. Eine Entspannung der Lage sei aufgrund des Personalmangels an den Sicherheitsschleusen aktuell nicht absehbar, sagt...

